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Ливерпуль открыт к продаже своего ключевого форварда
В клубе будут искать нового нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" открыт к продаже Дарвина Нуньеса. Английский топ-клуб следит двумя нападающими, которые могут усилить состав команды в летнее трансферное окно.
По информации от источников издания TEAMtalk, руководство "красных" внимательно следит за форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком и Маркусом Тюрамом из миланского «Интера». Ввиду высокой цены, установленной владельцами «сорок», мерсисайдцы могут попытаться воспользоваться клаусулой французского голеадора, которая составляет 85 миллионов евро.
Что касается Дарвина Нуньеса, за ним наблюдает итальянский "Милан". Ранее сообщалось о том, что "россонери" готовы предложить около 50 миллионов евро за его переход.
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Добавим, что в этом сезоне 25-летний нападающий забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 23 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
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