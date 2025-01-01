Ливерпуль открыт к продаже своего ключевого форварда

"Ливерпуль" открыт к продаже Дарвина Нуньеса. Английский топ-клуб следит двумя нападающими, которые могут усилить состав команды в летнее трансферное окно.

По информации от источников издания TEAMtalk, руководство "красных" внимательно следит за форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком и Маркусом Тюрамом из миланского «Интера». Ввиду высокой цены, установленной владельцами «сорок», мерсисайдцы могут попытаться воспользоваться клаусулой французского голеадора, которая составляет 85 миллионов евро.

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Что касается Дарвина Нуньеса, за ним наблюдает итальянский "Милан". Ранее сообщалось о том, что "россонери" готовы предложить около 50 миллионов евро за его переход.

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Добавим, что в этом сезоне 25-летний нападающий забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 23 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.