  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета определился с заменой для Букайо Сака на правом фланге Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета определился с заменой для Букайо Сака на правом фланге Арсенала

Англия

Наставник канониров рассказал, какие функции должен выполнять его игрок на поле

Артета определился с заменой для Букайо Сака на правом фланге Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, что необходимо сделать Габриэлю Мартинелли для того, чтобы заменить травмированного Букайо Сака на правом фланге.

"Габи нужны отличные партнеры по команде. Они должны быть вокруг него. Ему нужно постоянно быть угрозой для команды-соперника. Он должен всегда играть ближе к воротам и выдерживать офсайдную линию".

Читайте такжеВ полуфиналах Кубка английской лиги арбитры будут объявлять решение VAR на стадионе

"Он всегда создает моменты. Я уверен, что если вы играете один, изолированно, вы будете страдать, особенно, если идет речь о его игре, как правши, на правом фланге. Ему нужно над этим работать", — добавил Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Габриэль Мартинелли отметился 5 голами и двумя ассистами в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Авторитетный статистический портал опубликовал символическую сборную 2024 года в АПЛ. Есть ли украинцы?
yellow-arrow
Не забывают о своих бывших игроках. Манчестер Сити поздравил Хесуса Наваса с завершением игровой карьеры
yellow-arrow
Кайл Уокер может перебраться в Саудовскую Аравию
Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриель Мартинелли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости