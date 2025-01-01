Артета определился с заменой для Букайо Сака на правом фланге Арсенала

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, что необходимо сделать Габриэлю Мартинелли для того, чтобы заменить травмированного Букайо Сака на правом фланге.

"Габи нужны отличные партнеры по команде. Они должны быть вокруг него. Ему нужно постоянно быть угрозой для команды-соперника. Он должен всегда играть ближе к воротам и выдерживать офсайдную линию".

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"Он всегда создает моменты. Я уверен, что если вы играете один, изолированно, вы будете страдать, особенно, если идет речь о его игре, как правши, на правом фланге. Ему нужно над этим работать", — добавил Артета.

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В этом сезоне Габриэль Мартинелли отметился 5 голами и двумя ассистами в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.