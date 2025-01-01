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Кайл Уокер может перебраться в Саудовскую Аравию
Саудовские клубы готовы предложить 12-15 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее правого защитника Кайла Уокера в "Манчестер Сити" оказалось под вопросом.
По данным CaughtOffside, игроком "горожан" активно интересуются "Аль-Наср", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад". Саудовские клубы готовы предложить за Уокера сумму в пределах 12-15 миллионов евро.
Кайл выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. Текущий контракт защитника с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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