Кайл Уокер может перебраться в Саудовскую Аравию

Будущее правого защитника Кайла Уокера в "Манчестер Сити" оказалось под вопросом.

По данным CaughtOffside, игроком "горожан" активно интересуются "Аль-Наср", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад". Саудовские клубы готовы предложить за Уокера сумму в пределах 12-15 миллионов евро.

Кайл выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. Текущий контракт защитника с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2026 года.