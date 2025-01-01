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Не забывают о своих бывших игроках. Манчестер Сити поздравил Хесуса Наваса с завершением игровой карьеры

Англия

Английский клуб выложил пост у себя в соцсетях

Не забывают о своих бывших игроках. Манчестер Сити поздравил Хесуса Наваса с завершением игровой карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Hernandez/Anadolu Agency

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"Манчестер Сити" поздравил своего бывшего футболиста Хесуса Наваса с завершением игровой карьеры.

Несмотря на то, что легендарный 39-летний испанец отдал почти всю свою жизнь ради карьеры в "Севилье", его очень ценят в Англии, поскольку он успел поиграть за один из крупнейших местных клубов за последние годы.

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На торжественную церемонию также прибыл полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри вместе с бывшим тренером манчестерского клуба Мануэлем Пеллегрини, который сейчас возглавляет "Реал Бетис".

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Хесус Навас выступал за "Манчестер Сити" в течение четырех сезонов в период с 2013 года по 2017 год. В 183 матчах за "горожан" испанец отметился 8 голами и 35 ассистами.

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Хесус Навас Манчестер Сити
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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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