Не забывают о своих бывших игроках. Манчестер Сити поздравил Хесуса Наваса с завершением игровой карьеры

"Манчестер Сити" поздравил своего бывшего футболиста Хесуса Наваса с завершением игровой карьеры.

Несмотря на то, что легендарный 39-летний испанец отдал почти всю свою жизнь ради карьеры в "Севилье", его очень ценят в Англии, поскольку он успел поиграть за один из крупнейших местных клубов за последние годы.

Читайте также Легенда Севильи и сборной Испании эмоционально попрощался с футболом. ВИДЕО

На торжественную церемонию также прибыл полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри вместе с бывшим тренером манчестерского клуба Мануэлем Пеллегрини, который сейчас возглавляет "Реал Бетис".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хесус Навас выступал за "Манчестер Сити" в течение четырех сезонов в период с 2013 года по 2017 год. В 183 матчах за "горожан" испанец отметился 8 голами и 35 ассистами.