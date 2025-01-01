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Авторитетный статистический портал опубликовал символическую сборную 2024 года в АПЛ. Есть ли украинцы?
Для Холанда и Салаха места не нашлось
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 2024 года в Английской Премьер-лиге.
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В одиннадцатку лучших футболистов в прошлом календарном году украинцы не попали. Однако в эту сборную неожиданно попали сразу несколько одноклубников украинских легионеров.
- Вратарь: Марк Флеккен, "Брентфорд"
- Защитники: Йошко Гвардиол, "Манчестер Сити"; Габриэл Магальяеш, "Арсенал"; Джеймс Тарковски, "Эвертон"; Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль"
- Полузащитники: Родри, "Манчестер Сити"; Эберечи Эзе, "Кристал Пэлас"; Коул Палмер, "Челси"
- Нападающие: Луис Диас, "Ливерпуль"; Кай Гаверц, "Арсенал"; Букайо Сака, "Арсенал"
Также напомним, что ранее была опубликована сборная 2024 года по версии IFFHS среди всех игроков мира.
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Андрей Журба
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