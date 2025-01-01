  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Авторитетный статистический портал опубликовал символическую сборную 2024 года в АПЛ. Есть ли украинцы?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авторитетный статистический портал опубликовал символическую сборную 2024 года в АПЛ. Есть ли украинцы?

Англия

Для Холанда и Салаха места не нашлось

Авторитетный статистический портал опубликовал символическую сборную 2024 года в АПЛ. Есть ли украинцы?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 2024 года в Английской Премьер-лиге.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В одиннадцатку лучших футболистов в прошлом календарном году украинцы не попали. Однако в эту сборную неожиданно попали сразу несколько одноклубников украинских легионеров.

  • Вратарь: Марк Флеккен, "Брентфорд"
  • Защитники: Йошко Гвардиол, "Манчестер Сити"; Габриэл Магальяеш, "Арсенал"; Джеймс Тарковски, "Эвертон"; Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль"
  • Полузащитники: Родри, "Манчестер Сити"; Эберечи Эзе, "Кристал Пэлас"; Коул Палмер, "Челси"
  • Нападающие: Луис Диас, "Ливерпуль"; Кай Гаверц, "Арсенал"; Букайо Сака, "Арсенал"
Читайте такжеЗвезда Ливерпуля договорился с Ливерпулем о продлении контракта с клубом

Также напомним, что ранее была опубликована сборная 2024 года по версии IFFHS среди всех игроков мира.

По теме
yellow-arrow
Челси досрочно вернул талантливого вратаря из аренды
yellow-arrow
Стало известно, когда Барселона, вероятно, решит проблему с регистрацией Ольмо и Виктора
yellow-arrow
Transfermarkt опубликовал топ-10 свободных агентов лета 2025 года
АПЛ Родри Кай Хавертц Трент Александер-Арнольд Джеймс Тарковски WhoScored Букайо Сака Габриэл Магальяэс Йошко Гвардиол Луис Диас Коул Палмер Эберечи Эзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
WhoScored
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости