Авторитетный статистический портал опубликовал символическую сборную 2024 года в АПЛ. Есть ли украинцы?

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 2024 года в Английской Премьер-лиге.

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В одиннадцатку лучших футболистов в прошлом календарном году украинцы не попали. Однако в эту сборную неожиданно попали сразу несколько одноклубников украинских легионеров.

Вратарь: Марк Флеккен, "Брентфорд"

Защитники: Йошко Гвардиол, "Манчестер Сити"; Габриэл Магальяеш, "Арсенал"; Джеймс Тарковски, "Эвертон"; Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль"

Полузащитники: Родри, "Манчестер Сити"; Эберечи Эзе, "Кристал Пэлас"; Коул Палмер, "Челси"

Нападающие: Луис Диас, "Ливерпуль"; Кай Гаверц, "Арсенал"; Букайо Сака, "Арсенал"

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Также напомним, что ранее была опубликована сборная 2024 года по версии IFFHS среди всех игроков мира.