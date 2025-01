Первый матч года в Английской Премьер-Лиге. Сыграют ли украинцы в поединке Брентфорд – Арсенал?

Первый матч 2025 года в Английской Премьер-Лиге с участием украинцев.

"Брентфорд" примет "Арсенал". Егор Ярмолюк – в старте, Александр Зинченко – на скамейке запасных.

Состав "Брентфорда"

Your Bees to take on Arsenal ???? pic.twitter.com/JGpa41XFRj

Состав "Арсенала"

???? ???????????????????????????????? ????



???????? Merino in the middle

❤️ Nwaneri makes first PL start

⚡️Jesus leads the line



Let’s do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/tjYLSADhdY