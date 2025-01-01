Первый матч года в Английской Премьер-Лиге. Сыграют ли украинцы в поединке Брентфорд – Арсенал?

Первый матч 2025 года в Английской Премьер-Лиге с участием украинцев.

"Брентфорд" примет "Арсенал". Егор Ярмолюк – в старте, Александр Зинченко – на скамейке запасных.

Состав "Брентфорда"

Your Bees to take on Arsenal ???? pic.twitter.com/JGpa41XFRj — Brentford FC (@BrentfordFC) January 1, 2025

Состав "Арсенала"

???? ???????????????????????????????? ????



???????? Merino in the middle

❤️ Nwaneri makes first PL start

⚡️Jesus leads the line



Let’s do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/tjYLSADhdY — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2025

Егор Ярмолюк сыграл за "Брентфорд" в 13-ти играх Премьер-Лиги. Это пятая игра полузащитника, в которой он выходит со старта. Голами и ассистами украинский футболист не отмечался в этом сезоне.

Александр Зинченко сыграл в шести матчах "Арсенала" в АПЛ. В двух он выходил со старта, но не играл полные 90 минут. На счету защитника одна жёлтая карточка.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это шестая встреча между командами в Премьер-Лиге. "Брентфорд" один раз дома победил "Арсенал". Лондонский клуб на выезде выиграл дважды. Один матч между командами закончился вничью.

До матча "Брентфорд" занимает 12-е место, "Арсенал" - третий.

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.