  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Первый матч года в Английской Премьер-Лиге. Сыграют ли украинцы в поединке Брентфорд – Арсенал?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч года в Английской Премьер-Лиге. Сыграют ли украинцы в поединке Брентфорд – Арсенал?

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

Первый матч года в Английской Премьер-Лиге. Сыграют ли украинцы в поединке Брентфорд – Арсенал?

Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

Новина українською

Первый матч 2025 года в Английской Премьер-Лиге с участием украинцев.

"Брентфорд" примет "Арсенал". Егор Ярмолюк – в старте, Александр Зинченко – на скамейке запасных.

Состав "Брентфорда"

Состав "Арсенала"

Егор Ярмолюк сыграл за "Брентфорд" в 13-ти играх Премьер-Лиги. Это пятая игра полузащитника, в которой он выходит со старта. Голами и ассистами украинский футболист не отмечался в этом сезоне.

Александр Зинченко сыграл в шести матчах "Арсенала" в АПЛ. В двух он выходил со старта, но не играл полные 90 минут. На счету защитника одна жёлтая карточка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это шестая встреча между командами в Премьер-Лиге. "Брентфорд" один раз дома победил "Арсенал". Лондонский клуб на выезде выиграл дважды. Один матч между командами закончился вничью.

До матча "Брентфорд" занимает 12-е место, "Арсенал" - третий.

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Челси досрочно вернул талантливого вратаря из аренды
yellow-arrow
Стало известно, когда Барселона, вероятно, решит проблему с регистрацией Ольмо и Виктора
yellow-arrow
Transfermarkt опубликовал топ-10 свободных агентов лета 2025 года
Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости