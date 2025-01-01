Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый матч года в Английской Премьер-Лиге. Сыграют ли украинцы в поединке Брентфорд – Арсенал?
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor
Первый матч 2025 года в Английской Премьер-Лиге с участием украинцев.
"Брентфорд" примет "Арсенал". Егор Ярмолюк – в старте, Александр Зинченко – на скамейке запасных.
Состав "Брентфорда"
Your Bees to take on Arsenal ???? pic.twitter.com/JGpa41XFRj— Brentford FC (@BrentfordFC) January 1, 2025
Состав "Арсенала"
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) January 1, 2025
???????? Merino in the middle
❤️ Nwaneri makes first PL start
⚡️Jesus leads the line
Let’s do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/tjYLSADhdY
Егор Ярмолюк сыграл за "Брентфорд" в 13-ти играх Премьер-Лиги. Это пятая игра полузащитника, в которой он выходит со старта. Голами и ассистами украинский футболист не отмечался в этом сезоне.
Александр Зинченко сыграл в шести матчах "Арсенала" в АПЛ. В двух он выходил со старта, но не играл полные 90 минут. На счету защитника одна жёлтая карточка.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Это шестая встреча между командами в Премьер-Лиге. "Брентфорд" один раз дома победил "Арсенал". Лондонский клуб на выезде выиграл дважды. Один матч между командами закончился вничью.
До матча "Брентфорд" занимает 12-е место, "Арсенал" - третий.
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- В Динамо вернутся два футболиста из аренды
- Гарри Невилл: Салах нашёл в Ливерпуле новых Фирмино и Мане
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд