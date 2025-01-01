Микель Артета прокомментировал отставание от Ливерпуля в АПЛ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал отставание от "Ливерпуля" в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

"Это не зависит от нас, мы должны продолжать делать свое дело, догонять их каждый тур, каждую игру. Если кто-то сможет выиграть все оставшиеся матчи, мы поздравим их с чемпионством и перейдем к следующему сезону. Но если этого не произойдет, что никогда не случалось в истории АПЛ, мы будем продолжать борьбу за титул".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что команда Арне Слота пока лидирует в чемпионате Англии, набрав 45 очков после 18-ти сыгранных матчей. У "канониров" пока 36 очков после такого же количества матчей в АПЛ.

Сегодня, 1-го января, у "Арсенала" будет шанс сократить отставание от "Ливерпуля". Команда Микеля Артеты сыграет на выезде против "Брентфорда". Начало игры в 19:30.