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Опытный защитник Ньюкасла может вернуться в Ла Лигу

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Киран Триппьер может покинуть АПЛ

Опытный защитник Ньюкасла может вернуться в Ла Лигу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Кирана Триппьера в "Ньюкасле" остается неопределенным. По данным CaughtOffside, опытный правый защитник может покинуть клуб уже в ближайшее время.

Игроком интересуются клубов Ла Лиги. Кроме того, предложения поступают и из других стран, в частности, из Турции и Саудовской Аравии.

Контракт Триппьера с "Ньюкаслом" рассчитан до 2026 года. Киран в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 602 минуты.

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Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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