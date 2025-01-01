Опытный защитник Ньюкасла может вернуться в Ла Лигу

Будущее Кирана Триппьера в "Ньюкасле" остается неопределенным. По данным CaughtOffside, опытный правый защитник может покинуть клуб уже в ближайшее время.

Игроком интересуются клубов Ла Лиги. Кроме того, предложения поступают и из других стран, в частности, из Турции и Саудовской Аравии.

Контракт Триппьера с "Ньюкаслом" рассчитан до 2026 года. Киран в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 602 минуты.