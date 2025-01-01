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Реал заинтересован в трансфере центрбека Арсенала

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Но Арсенал не заинтересован в продаже своего игрока

Реал заинтересован в трансфере центрбека Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" готов приобрести центрального защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.

Как сообщает издание Sport, мадридский клуб уже провел предварительные переговоры с окружением игрока и получил положительный отклик.

"Арсенал" не заинтересован в продаже своего игрока, но готов рассмотреть предложения начиная от 100 млн евро.

Добавим, что контракт Салиба с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Вильям Салиба
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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