Реал заинтересован в трансфере центрбека Арсенала

"Реал Мадрид" готов приобрести центрального защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.

Как сообщает издание Sport, мадридский клуб уже провел предварительные переговоры с окружением игрока и получил положительный отклик.

"Арсенал" не заинтересован в продаже своего игрока, но готов рассмотреть предложения начиная от 100 млн евро.

Добавим, что контракт Салиба с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2027 года.