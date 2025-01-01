Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал заинтересован в трансфере центрбека Арсенала
Но Арсенал не заинтересован в продаже своего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" готов приобрести центрального защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.
Как сообщает издание Sport, мадридский клуб уже провел предварительные переговоры с окружением игрока и получил положительный отклик.
"Арсенал" не заинтересован в продаже своего игрока, но готов рассмотреть предложения начиная от 100 млн евро.
Добавим, что контракт Салиба с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000