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Стало известно, когда Барселона, вероятно, решит проблему с регистрацией Ольмо и Виктора

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Стало известно, когда Барселона, вероятно, решит проблему с регистрацией Ольмо и Виктора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" столкнулась с очередной финансовой проблемой, которая ставит под угрозу участие двух игроков во второй половине сезона.

Как сообщает издание Marca, клуб должен до конца недели предоставить Ла Лиге финансовые гарантии и попытаться зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ситуация вокруг Ольмо выглядит особенно напряженной. На испанского игрока претендует более десяти топовых европейских клубов, однако сам Дани предпочитает остаться в "Барселоне".

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Барселона Ла Лига Дани Ольмо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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