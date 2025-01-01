Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Барселона, вероятно, решит проблему с регистрацией Ольмо и Виктора
Время идет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" столкнулась с очередной финансовой проблемой, которая ставит под угрозу участие двух игроков во второй половине сезона.
Как сообщает издание Marca, клуб должен до конца недели предоставить Ла Лиге финансовые гарантии и попытаться зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ситуация вокруг Ольмо выглядит особенно напряженной. На испанского игрока претендует более десяти топовых европейских клубов, однако сам Дани предпочитает остаться в "Барселоне".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- "Это я и написал ему в смс". Йовичевич отреагировал на допинг Мудрика
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000