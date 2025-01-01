Стало известно, когда Барселона, вероятно, решит проблему с регистрацией Ольмо и Виктора

"Барселона" столкнулась с очередной финансовой проблемой, которая ставит под угрозу участие двух игроков во второй половине сезона.

Как сообщает издание Marca, клуб должен до конца недели предоставить Ла Лиге финансовые гарантии и попытаться зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ситуация вокруг Ольмо выглядит особенно напряженной. На испанского игрока претендует более десяти топовых европейских клубов, однако сам Дани предпочитает остаться в "Барселоне".