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Челси досрочно вернул талантливого вратаря из аренды

Англия

Об этом говорится на сайте английского клуба

Челси досрочно вернул талантливого вратаря из аренды

DAZ

Новина українською

Лондонский "Челси" на своем сайте официально сообщил о досрочном прекращении аренды 20-летнего американского вратаря Габриэля Слонины из "Барнсли".

Известно, что соглашение об аренде было рассчитано до конца сезона, но "синие" решили прекратить его уже в январе. Игрок должен вернуться в свой клуб, где будет восстанавливаться под травмы пальца руки.

"Челси" подписал Габриэля Слонину летом 2022 года из американского "Чикаго Файр" за почти 9 миллионов евро.

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В первой половине этого сезона Габриэль Слонина провел 14 матчей за "Барнсли" во всех турнирах.

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Челси (Лондон) Барнсли (Англия) Габриэль Слонина
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Источник:
Cheslsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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