Челси досрочно вернул талантливого вратаря из аренды

Лондонский "Челси" на своем сайте официально сообщил о досрочном прекращении аренды 20-летнего американского вратаря Габриэля Слонины из "Барнсли".

Известно, что соглашение об аренде было рассчитано до конца сезона, но "синие" решили прекратить его уже в январе. Игрок должен вернуться в свой клуб, где будет восстанавливаться под травмы пальца руки.

"Челси" подписал Габриэля Слонину летом 2022 года из американского "Чикаго Файр" за почти 9 миллионов евро.

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В первой половине этого сезона Габриэль Слонина провел 14 матчей за "Барнсли" во всех турнирах.