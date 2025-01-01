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Челси досрочно вернул талантливого вратаря из аренды
Об этом говорится на сайте английского клуба
DAZ
Лондонский "Челси" на своем сайте официально сообщил о досрочном прекращении аренды 20-летнего американского вратаря Габриэля Слонины из "Барнсли".
Известно, что соглашение об аренде было рассчитано до конца сезона, но "синие" решили прекратить его уже в январе. Игрок должен вернуться в свой клуб, где будет восстанавливаться под травмы пальца руки.
"Челси" подписал Габриэля Слонину летом 2022 года из американского "Чикаго Файр" за почти 9 миллионов евро.
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В первой половине этого сезона Габриэль Слонина провел 14 матчей за "Барнсли" во всех турнирах.
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