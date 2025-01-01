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Артета - о прогрессе Арсенала: Этой команде нужно добыть большие титулы
Наставник лондонского клуба очертил главные цели
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед матчем 19-го тура АПЛ против "Брентфорда" главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета дал комментарий относительно планов своей команды на 2025 год.
"Мы прошли значительный путь, проделали важную работу в клубе. Мы побили очень много различных рекордов, но реальность сейчас такова, что этой команде нужно получить большие титулы, к чему мы и стремимся".
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Напомним, что "Арсенал" находится на третьем месте в чемпионате Англии, набрав 36 очков после 18 игр.
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Источник:TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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