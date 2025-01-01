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Артета - о прогрессе Арсенала: Этой команде нужно добыть большие титулы

Англия

Наставник лондонского клуба очертил главные цели

Артета - о прогрессе Арсенала: Этой команде нужно добыть большие титулы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Перед матчем 19-го тура АПЛ против "Брентфорда" главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета дал комментарий относительно планов своей команды на 2025 год.

"Мы прошли значительный путь, проделали важную работу в клубе. Мы побили очень много различных рекордов, но реальность сейчас такова, что этой команде нужно получить большие титулы, к чему мы и стремимся".

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Напомним, что "Арсенал" находится на третьем месте в чемпионате Англии, набрав 36 очков после 18 игр.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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