АПЛ. Брентфорд – Арсенал 1:3. Мастерства Мбемо слишком мало, чтобы напугать канониров

Кадровый кризис в команде Томаса Франко накануне матча настораживал всю футбольную общественность. Наверное, с потерей 8 футболистов претендовать на какие-то очки в матче против "Арсенала" рассчитывать не стоит, однако "пчелы" все же удивили, по крайней мере в первом тайме.

В стартовом составе хозяев поля нашлось место для Егора Ярмолюка, снова доверился украинцу главный тренер, а Микель Артета украинца в своем составе оставил на скамейке запасных, поэтому украинской дуэли уже со старта игры мы так и не увидели. Интересно, что и у "канониров" непосредственно накануне игры была одна ключевая потеря: заболел Кай Гаверц. И это мы держим в голове, что следующие 2 месяца они будут играть без Букайо Сака.

Матч начался вполне ожидаемо и роли команды распределили именно так, как это читалось накануне. "Пчелы" просто забиваются к собственным воротам и надеются на контратаки, а гости атакуют и пытаются разбить запаркованный автобус. Владение лишь подтверждало общее впечатление. Однако именно первая хорошая контратака команды Франко завершилась голом.

Перехватил мяч в центре поля Дамсгор, сразу нашел передачей Бриана Мбемо, оказавшегося на фланге с Калафиори. После небольшого смещения Бриан решил пробивать в ближний угол ворот, чего явно не ожидал Рая, поэтому очень красивый и мастерский гол от форварда "пчел". Впрочем большого шока подопечные Артеты после пропущенного гола не почувствовали, они лишь продолжили делать то, с чего начинали.

Непросто было проходить защитные редуты хозяев поля, в том числе и из-за классной и отчаянной игры Егора Ярмолюка, он много помогал команде сзади, заработал на себе фол и неплохо прессинговал и отбирал мяч. Однако после простой потери от Мбемо возле собственной штрафной площадки началась паника, рикошеты и удары. Первый от Томаса Партея сумел отбить Флеккен, а с добиванием от Жезуса он уже не справился. Раззабивался бразильский нападающий, 6 голов в последних 4 матчах от него во всех турнирах.

Перед голом Жезуса "Брентфорд" едва не забил свой второй гол, который мог бы сильно повлиять на дальнейший ход событий, но в последний момент свою команду спас Давид Рая. До конца тайма выйти вперед у "канониров" не получилось, а команда Франка все больше и больше проседала.

В начале второго тайма хозяева все же посыпались. И как именно забил "Арсенал", угадаете? Конечно, после углового. После подачи и неудачного выхода от Флеккена начался сумбур в штрафной площадке, первый удар был заблокирован, а добивание от Мерино уже оказалось в сетке ворот. После этого "Арсенал" забил сразу и третий, пока соперник не оправился. Подача от Нванери, неудачная попытка от защитника выбить мяч и Мартинелли пробил в дальний угол, комфортно прилетел ему мяч. 1:3 и, кажется, игра полностью закрыта.

В дальнейшем команды были относительно пассивными и особой остроты мы не видели. Гости поняли, что надо играть спокойно и доводить игру до победы, а хозяева разуверились в том, что здесь можно что-то изменить. На 2 последние минуты матча на поле вышел Александр Зинченко, впрочем Артета ему выделил слишком мало времени, чтобы как-то оценивать его выступление. "Канониры" возвращаются на второе место, до „Ливерпуля“ 6 очков, но у мерсисайдцев еще матч в запасе. "Брентфорд" остается 12-м.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Брентфорд" — "Арсенал" 1:3

Голы: Мбемо (13) — Жезус (29), Мерино (50), Мартинелли (53)

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев, Коллинз, ван ден Берг (Ким, 75), Льюис-Поттер — Янельт, Норгор (Йенсен, 75), Ярмолюк — Дамсгор (Магома, 75) — Мбемо, Висса (Шаде, 75)

"Арсенал": Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 78) — Эдегор (Жоржиньо, 88), Партей, Мерино (Райс, 78) — Нванери (Троссар, 78), Жезус (Зинченко, 90+2), Мартинелли

Предупреждения: Норгор (26) — Тимбер (17), Калафиори (58)