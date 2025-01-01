Арсенал готовит новый контракт для одного из наиболее талантливых воспитанников своей академии

Лондонский "Арсенал" готовит новый долгосрочный контракт для одного из своих наиболее талантливых воспитанников. Юный игрок дебютировал за клуб на самом высоком уровне в 17-летнем возрасте.

Как сообщает издание Daily Mail, Майлз Льюис-Скелли близок к тому, чтобы продлить свой контракт с "Арсеналом". Его действующее соглашение с клубом, вероятно, заканчивается летом 2026 года, поэтому "канониры" очень сильно хотят обеспечить будущее своего перспективного защитника, чтобы отвлечь интерес других клубов, а также вознаградить Майлза за его выступления и прогресс.

Также известно, что "Арсенал" работает над продлением контракта с еще одним звездным воспитанником академии — Итаном Нванери.

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В этом сезоне 18-летний Майлз Льюис-Скелли принял участие в 14 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.