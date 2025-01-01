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Арсенал готовит новый контракт для одного из наиболее талантливых воспитанников своей академии
Молодой игрок готов подписать новое долгосрочное соглашение со своим родным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" готовит новый долгосрочный контракт для одного из своих наиболее талантливых воспитанников. Юный игрок дебютировал за клуб на самом высоком уровне в 17-летнем возрасте.
Как сообщает издание Daily Mail, Майлз Льюис-Скелли близок к тому, чтобы продлить свой контракт с "Арсеналом". Его действующее соглашение с клубом, вероятно, заканчивается летом 2026 года, поэтому "канониры" очень сильно хотят обеспечить будущее своего перспективного защитника, чтобы отвлечь интерес других клубов, а также вознаградить Майлза за его выступления и прогресс.
Также известно, что "Арсенал" работает над продлением контракта с еще одним звездным воспитанником академии — Итаном Нванери.
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В этом сезоне 18-летний Майлз Льюис-Скелли принял участие в 14 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.
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