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Статистические порталы дали оценку Ярмолюку в матче против Арсенала. Сколько поставили украинцу
Украинский футболист провёл на поле весь матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 19-м туре Английской Премьер-Лиги встречались "Арсенал" и "Брентфорд".
Егор Ярмолюк вышел со старта за "Брентфорд" и отыграл полный матч. Портал WhoScored оценил игру украинского полузащитника в 6,4 балла, SofaScore поставили 6,8 баллов.
Ярмолюк в матче сделал 26 точных передач (87%), выиграл 4 из 6 наземных дуэлей. На украинце один раз сфолили футболисты "Арсенала". Также на счету Ярмолюка успешная попытка дриблинга.
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Александр Зинченко в матче против "Брентфорда" вышел на 90+2 минуте вместо Габриэля Жезуса.
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