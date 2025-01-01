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Новичок Манчестер Юнайтед решил покинуть клуб в ближайшее время
Игрок присоединился к команде только прошлым летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе решил покинуть клуб в ближайшее время. Несколько команд из Италии внимательно следят за его ситуацией.
По информации от издания TEAMtalk, 23-летний нападающий "красных дьяволов" Джошуа Зиркзе, который только прошлым летом присоединился к английской команде, может покинуть команду в январское трансферное окно. Его хочет вернуть "Болонья", за которую нидерландец играл прежде чем перейти в "МЮ".
Также известно, что среди потенциальных претендентов на его подписание называют "Ювентус" и "Милан".
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В этом сезоне Джошуа Зиркзе забил 4 гола и отдал два ассиста в 27 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 42 миллиона евро.
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