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Новичок Манчестер Юнайтед решил покинуть клуб в ближайшее время

Англия

Игрок присоединился к команде только прошлым летом

Новичок Манчестер Юнайтед решил покинуть клуб в ближайшее время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе решил покинуть клуб в ближайшее время. Несколько команд из Италии внимательно следят за его ситуацией.

По информации от издания TEAMtalk, 23-летний нападающий "красных дьяволов" Джошуа Зиркзе, который только прошлым летом присоединился к английской команде, может покинуть команду в январское трансферное окно. Его хочет вернуть "Болонья", за которую нидерландец играл прежде чем перейти в "МЮ".

Также известно, что среди потенциальных претендентов на его подписание называют "Ювентус" и "Милан".

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В этом сезоне Джошуа Зиркзе забил 4 гола и отдал два ассиста в 27 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 42 миллиона евро.

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Ювентус (Турин) Болонья Манчестер Юнайтед Милан Джошуа Зиркзе
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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