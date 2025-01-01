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Сандерленд Русина принимает третье место Чемпионшипа. Вышел ли украинец со стартовых минут?
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сандерленд", который представляет украинец Назарий Русин принимает третье место Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед".
Назарий Русин снова остался на скамейке запасных
RLB's first XI of 2025! ✅#SUNSHU pic.twitter.com/78t39Iyr7n— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 1, 2025
В этом сезоне Назарий Русин сыграл в шести матчах Чемпионшипа, выйдя с замены. Украинский нападающий в этих матчах играл меньше 20-ти минут в каждом. Начиная с 9-го тура турнира, Русин постоянно был в заявке за исключением матча с "Миллуолом" - украинец не попал в заявку.
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До матча "Сандерленд" занимает четвёртое место с 44-я баллами. "Шеффилд Юнайтед" - третий с 49-ю очками. К тому же, гости оштрафованы на 2 очка по решению федерации.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
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