Сандерленд Русина принимает третье место Чемпионшипа. Вышел ли украинец со стартовых минут?

"Сандерленд", который представляет украинец Назарий Русин принимает третье место Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед".

Назарий Русин снова остался на скамейке запасных

В этом сезоне Назарий Русин сыграл в шести матчах Чемпионшипа, выйдя с замены. Украинский нападающий в этих матчах играл меньше 20-ти минут в каждом. Начиная с 9-го тура турнира, Русин постоянно был в заявке за исключением матча с "Миллуолом" - украинец не попал в заявку.

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До матча "Сандерленд" занимает четвёртое место с 44-я баллами. "Шеффилд Юнайтед" - третий с 49-ю очками. К тому же, гости оштрафованы на 2 очка по решению федерации.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени