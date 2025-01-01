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Авторы голов Арсенала в матче против Брентфорда прокомментировали выездную победу своей команды
Нападающие сделали значительный вклад в победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающие лондонского "Арсенала" Габриэль Жезус и Габриэль Мартинелли прокомментировали выездную победу своей команды над "Брентфордом" (1:3).
"Я думаю, что сегодня команда сыграла очень хорошо. Вы знаете, что на стадионе "Брентфорда" трудно добыть три очка, поэтому мы довольны, не только результатом, но и тем, как мы играли сегодня, как нам удалось отреагировать на первый пропущенный мяч. Все в клубе очень тяжело работают и я тоже. Я не сдаюсь, поэтому я буду продолжать забивать, чтобы помочь команде", — сказал Жезус.
"Болельщики неистово поддерживали нас на протяжении всего поединка, это невероятно. Я очень хочу их поблагодарить за это. Конечно, мы очень довольны результатом в этой игре, хотя и потеряли важного игрока команды — Букайо Сака. Он один из лучших игроков в мире, но мы также знаем свой потенциал, поэтому мы будем стараться сделать все ради клуба и ради него", — добавил Мартинелли.
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Отметим, что после 19-го тура подопечные Микеля Артеты поднялись на вторую строчку в АПЛ, в общей сложности набрав уже 39 очков в чемпионате Англии.
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