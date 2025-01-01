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Арсенал определил бомбардира Ювентуса главной целью на зимнее трансферное окно

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Арсенал определил бомбардира Ювентуса главной целью на зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" определился с главной целью в январе. Руководство клуба проявляет интерес к бомбардиру туринского "Ювентуса" Душану Влаховичу.

Согласно информации от журналиста Руди Галетти, лондонский клуб нацелился на подписание 24-летнего игрока сборной Сербии, поскольку главный тренер команды Микель Артета отдает предпочтение трансферу форварда, а не поиску полноценной замены для травмированного Букайо Сака.

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Также известно, что в качестве альтернативных вариантов "канониры" рассматривают возможность перехода Бриана Мбемо из "Брентфорда", Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии" и Лероя Сане из мюнхенской "Баварии", который этим летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с немецким грандом.

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В этом сезоне Душан Влахович забил 12 голов и отдал два ассиста в 22 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 60 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Душан Влахович
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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