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Тренер Брентфорда отреагировал на поражение от Арсенала в матче АПЛ

Англия

Наставник пчел уверен, что в игре его команды есть положительные моменты

Тренер Брентфорда отреагировал на поражение от Арсенала в матче АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк поделился собственными мыслями после матча с "Арсеналом" (1:3).

"Я считаю, что мы сделали много вещей правильно. Первая половина игры была невероятно великолепной в нашем исполнении, это был хороший перформанс. Мне понравилось, как мы играли, мы были смелыми в контроле мяча, а также мы создавали довольно много моментов. Конечно, нам удавалось выходить из-под прессинга, но и мы также неплохо давили на соперника. Однако, я знаю, что мы можем играть лучше".

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Отметим, что на данный момент "Брентфорд" занимает 12-е место в АПЛ, имея в своем активе 24 очка после первого круга чемпионата Англии.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Томас Франк
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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