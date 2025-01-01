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Тренер Брентфорда отреагировал на поражение от Арсенала в матче АПЛ
Наставник пчел уверен, что в игре его команды есть положительные моменты
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк поделился собственными мыслями после матча с "Арсеналом" (1:3).
"Я считаю, что мы сделали много вещей правильно. Первая половина игры была невероятно великолепной в нашем исполнении, это был хороший перформанс. Мне понравилось, как мы играли, мы были смелыми в контроле мяча, а также мы создавали довольно много моментов. Конечно, нам удавалось выходить из-под прессинга, но и мы также неплохо давили на соперника. Однако, я знаю, что мы можем играть лучше".
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Отметим, что на данный момент "Брентфорд" занимает 12-е место в АПЛ, имея в своем активе 24 очка после первого круга чемпионата Англии.
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