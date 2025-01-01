Рубен Аморим прокатил юного фаната по базе Манчестер Юнайтед. Реакция мальчика и его мамы. Полное видео

Рубен Аморим прокатил юного фаната по базе "Манчестер Юнайтед".

Юный фанат клуба со своей мамой ждали перед базой главного тренера "Манчестер Юнайтед". Когда машина подъезжала, мальчик открыткой остановил Аморима.

"Он был таким милым, таким скромным, нормальным человеком", – сказано в видео.

Аморим спросил: "Это твоя?", на что мальчик ответил "Да". Тренер пожал ему руку и разрешил сделать совместное фото с ним.

Затем произошло невообразимое. Фанат сказал, что ему нравится машина тренера. Аморим пригласил его вовнутрь.

"Он сказал: "Спроси маму и пристегнись, мы проедем круг вокруг Каррингтона". Я разрешила. Машина двинулась в сторону Каррингтона", - объяснила мама в видео.

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Когда машина вернулась с базы, мама фаната написала в видео благодарность.

"Без слов! Я была чрезвычайно благодарна!!! Спасибо, Рубен, за то, что сделали мечту реальностью!", - сказала мама.

Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.