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Впервые за 15 матчей. Украинский нападающий вышел на замену в матче Чемпионшипа
Новогоднее чудо
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий вышел на замену в матче Чемпионшипа.
Назарий Русин вышел на 90+4-й минуте за "Сандерленд" в матче против "Шеффилд Юнайтед". Он заменил нападающего Уилсона Исидора.
Отыграл он недолго, ведь судья добавил 4 минуты. Но вышел впервые за 15 матчей, в которых он был в заявке, но сидел на скамейке запасных.
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В этом сезоне Назарий Русин выходил в семи матчах Чемпионшипа со скамейки запасных и играл в каждом из них менее 20-ти минут.
"Сандерленд" обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и почти вплотную к нему приблизился. У команды Назария Русина 47 баллов, у "Шеффилд Юнайтед" - 49 баллов.
Следующий матч "Сандерленд" проведёт против "Портсмута", который на 21-м месте таблицы. Матч состоится 5 января.
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