Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал лишился основного защитника на матч Премьер-Лиги
Вот так начало года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" лишился основного защитника на матч Премьер-Лиги.
Защитник "канониров" Юрьен Тимбер пропустит матч против "Брайтона" из-за перебора жёлтых карточек.
На 17-й минуте матча против "Брентфорда" нидерландский защитник получил пятое предупреждение в Премьер-Лиге. До этого Тимбер получал жёлтые карточки в матчах против "Брайтона", "Тотенхэма", "Ньюкасла" и "Кристал Пэласа"
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Юрьен Тимбер сыграл в 17-ти матчах "Арсенала". Два матча против "Саутгемптона" и "Борнмута" защитник пропускал из-за травмы.
На счету защитника гол в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0) и голевая передача в матче против "Лестера" (4:2)
Популярное сейчас
- Умер бывший игрок Динамо и Шахтера
- Источник назвал игроков Руха, которых Карпаты хотят подписать в первую очередь
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО