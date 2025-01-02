"Арсенал" лишился основного защитника на матч Премьер-Лиги.

Защитник "канониров" Юрьен Тимбер пропустит матч против "Брайтона" из-за перебора жёлтых карточек.

На 17-й минуте матча против "Брентфорда" нидерландский защитник получил пятое предупреждение в Премьер-Лиге. До этого Тимбер получал жёлтые карточки в матчах против "Брайтона", "Тотенхэма", "Ньюкасла" и "Кристал Пэласа"

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В этом сезоне Юрьен Тимбер сыграл в 17-ти матчах "Арсенала". Два матча против "Саутгемптона" и "Борнмута" защитник пропускал из-за травмы.

На счету защитника гол в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0) и голевая передача в матче против "Лестера" (4:2)