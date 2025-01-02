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Клуб Чемпионшипа впервые набрал очки после увольнения легенды Манчестер Юнайтед с поста тренера
Нужна была перезагрузка?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб Чемпионшипа впервые набрал очки после увольнения легенды Манчестер Юнайтед с поста тренера.
"Плимут", который уволил Уэйна Руни 31 декабря, заработал первые очки в матче чемпионата. В поединке против "Бристоля", "Плимут" сыграл вничью 2:2.
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Напомним, что Уэйн Руни с "Плимутом" одержал одну победу в последних 14-ти матчах. Всего экс-тренер провёл 25 матчей в команде Чемпионшипа, с которой он добыл пять побед и уступив 14 раз.
Это увольнение третье для Руни за почти два года.
Также Руни высказался после своего увольнения.
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