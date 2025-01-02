Артета оценил возможности Арсенала выиграть Премьер-лигу в этом сезоне

Вчера "Арсенал" на выезде победил "Брентфорд" (3:1), в результате чего они сократили свое отставание от "Ливерпуля" до шести очков, который имеет матч в запасе. Тренер "канониров" Микель Артета после поединка с "пчелами" похвалил игроков, что им удалось переломить ход встречи с сильным соперником, а также оценил шансы своей команды выиграть Премьер-лигу в этом сезоне.

"Мы можем только выиграть наш следующий матч и посмотреть, что произойдет. Это [титул] находится не в наших руках, но то, что в наших руках, мы должны сделать так, чтобы мы это сделали. В общем, это была большая победа [над "Брентфордом"]. Это действительно хорошая команда, очень хорошо натренированная, и они были исключительными дома. Особенно, когда вы пропускаете гол в начале игры, это становится горой, на которую нужно подняться, но команда осталась терпеливой. Мы должны были управлять ситуацией эмоционально. Мы начали очень хорошо, мы воспользовались этим и были очень внимательными в штрафной площадке. Возможно, нам пришлось немного отойти назад, но мы выглядели хорошо", - цитирует слова Артеты Sky Sports.

Отметим, что следующий матч "Арсенал" сыграет 4 января на выезде против "Брайтона".