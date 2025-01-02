Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Кристал Пэлас
Многое будет зависеть от контрактной ситуации футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уилл Хьюз зарекомендовал себя как ключевая фигура в команде Оливера Гласнера в этом сезоне. У 29-летнего полузащитника заканчивается контракт на "Селхерст Парк" в конце нынешней кампании, и некоторые команды могут воспользоваться неопределенностью игрока в "Кристал Пэлас".
Как сообщает Football Insider, "Брентфорд", "Вест Хэм" и "Фулхэм" следят за контрактной ситуацией Уилла Хьюза с "орлами". Все три клуба будут взвешивать возможность свободного трансфера 29-летнего футболиста, если "Кристал Пэлас" не удастся договориться с ним о продлении сотрудничества.
Добавим, что в этом сезоне Уилл Хьюз провел 21 матч и отметился 3 ассистами.
Популярное сейчас
- +1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
- Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
- Турецкий гранд заинтересовался вратарем Шахтера и сборной Украины
- Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО