Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Кристал Пэлас

Уилл Хьюз зарекомендовал себя как ключевая фигура в команде Оливера Гласнера в этом сезоне. У 29-летнего полузащитника заканчивается контракт на "Селхерст Парк" в конце нынешней кампании, и некоторые команды могут воспользоваться неопределенностью игрока в "Кристал Пэлас".

Как сообщает Football Insider, "Брентфорд", "Вест Хэм" и "Фулхэм" следят за контрактной ситуацией Уилла Хьюза с "орлами". Все три клуба будут взвешивать возможность свободного трансфера 29-летнего футболиста, если "Кристал Пэлас" не удастся договориться с ним о продлении сотрудничества.

Добавим, что в этом сезоне Уилл Хьюз провел 21 матч и отметился 3 ассистами.