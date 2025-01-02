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Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Кристал Пэлас

Англия

Многое будет зависеть от контрактной ситуации футболиста

Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уилл Хьюз зарекомендовал себя как ключевая фигура в команде Оливера Гласнера в этом сезоне. У 29-летнего полузащитника заканчивается контракт на "Селхерст Парк" в конце нынешней кампании, и некоторые команды могут воспользоваться неопределенностью игрока в "Кристал Пэлас".

Как сообщает Football Insider, "Брентфорд", "Вест Хэм" и "Фулхэм" следят за контрактной ситуацией Уилла Хьюза с "орлами". Все три клуба будут взвешивать возможность свободного трансфера 29-летнего футболиста, если "Кристал Пэлас" не удастся договориться с ним о продлении сотрудничества.

Добавим, что в этом сезоне Уилл Хьюз провел 21 матч и отметился 3 ассистами.

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Брентфорд (Лондон) Фулхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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