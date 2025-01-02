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Арсенал отпустил своего защитника в клуб Первой лиги Англии
Оригинально презентовали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Уиган" объявил о подписании правого защитника "Арсенала" Джоша Робинсона.
Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на 3,5 года.
Робинсон - воспитанник "Арсенала". За основную команду "канониров" латераль не провел ни одного матча.
"Уиган" занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги Англии (третьего английского дивизиона).
First arrival of 2025. ✅ #wafc ????⚪️ pic.twitter.com/WT5Ey8vqG0— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 1, 2025
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