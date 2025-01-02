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Ноттингем готов зимой продать одного из атакующих игроков команды

Англия

Это может произойти только при одном условии

Ноттингем готов зимой продать одного из атакующих игроков команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем" является настоящей сенсацией в Англии, находясь после первой половины сезона в топ-4 Премьер-лиги. Немало игроков "лесников" привлекли внимание других клубов местного чемпионата, однако далеко не всех руководство команды готово отпустить зимой.

Как сообщает Daily Mail, "Ноттингем" рассматривает возможность продажи Тайво Авоньи в январе. Хотя нигериец показал, что он является форвардом уровня Премьер-лиги, клуб не может на него полагаться на постоянной основе, поскольку он довольно часто сталкивается с травмами. Кроме того, "лесники" готовы продать 27-летнего нападающего, если сможет найти ему замену с аналогичными способностями. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Тайво Авоньи провел 15 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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