Кристал Пэлас может рассмотреть продажу одного из главных активов клуба зимой

Недавно стало известно, что Тайрик Митчелл не собирается продлевать контракт с "Кристал Пэлас". Учитывая тот факт, что его действующее соглашение завершается в конце сезона, руководство клуба готово рассмотреть вариант, который принес бы финансовую пользу команде.

Как сообщает Football Insider, "Кристал Пэлас" может рассмотреть возможность продажи левого защитника в январе. Он считается доморощенным игроком и, таким образом, может дать "орлам" прирост в соответствии с Правилами прибыли и устойчивого развития (PSR), поскольку любая продажа будет классифицироваться как чистая прибыль. Однако считается, что такой шаг будет крайней мерой для лондонцев, который может стать реальностью, если футболист не подпишет новое соглашение. Мадридский "Атлетико", "Барселона", "Милан" и "Тоттенхэм" являются одними из многих клубов, которые проявляют интерес к левому защитнику. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 25 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Тайрик Митчелл провел 23 матча, где отметился 3 ассистами.