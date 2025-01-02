  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас может рассмотреть продажу одного из главных активов клуба зимой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас может рассмотреть продажу одного из главных активов клуба зимой

Англия

Лондонцы не хотят терять игрока бесплатно

Кристал Пэлас может рассмотреть продажу одного из главных активов клуба зимой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно стало известно, что Тайрик Митчелл не собирается продлевать контракт с "Кристал Пэлас". Учитывая тот факт, что его действующее соглашение завершается в конце сезона, руководство клуба готово рассмотреть вариант, который принес бы финансовую пользу команде.

Как сообщает Football Insider, "Кристал Пэлас" может рассмотреть возможность продажи левого защитника в январе. Он считается доморощенным игроком и, таким образом, может дать "орлам" прирост в соответствии с Правилами прибыли и устойчивого развития (PSR), поскольку любая продажа будет классифицироваться как чистая прибыль. Однако считается, что такой шаг будет крайней мерой для лондонцев, который может стать реальностью, если футболист не подпишет новое соглашение. Мадридский "Атлетико", "Барселона", "Милан" и "Тоттенхэм" являются одними из многих клубов, которые проявляют интерес к левому защитнику. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 25 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Тайрик Митчелл провел 23 матча, где отметился 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Высокая зарплата одного из защитников Челси является препятствием для ухода игрока из клуба
yellow-arrow
Три матча подряд не играет. Полузащитник Вулверхэмптона близок к переходу в саудовскую лигу
yellow-arrow
Adidas готов аннулировать сделку на 900 млн фунтов с Манчестер Юнайтед. Названо условие
Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости