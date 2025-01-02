Adidas готов аннулировать сделку на 900 млн фунтов с Манчестер Юнайтед. Названо условие

Adidas готов аннулировать сделку на 900 млн фунтов с "Манчестер Юнайтед" при одном условии.

По информации The Telegraph, контракт может быть расторгнут, если английский клуб вылетит в Чемпионшип. Согласно условиям 10-летнего соглашения с "Манчестер Юнайтед", Adidas имеет право расторгнуть контракт на 90 млн фунтов в год в одностороннем порядке.

Есть альтернативный вариант: Adidas может сократить выплаты на год вдвое, до 45 миллионов фунтов стерлингов в случае вылета английского клуба в нижний дивизион.

Также новое соглашение предусматривает штраф в размере 10 миллионов фунтов, если "Юнайтед" не сможет пройти в Лигу чемпионов в этом сезоне.

"В этот пункт были внесены поправки, согласно которым за каждый год неучастия в Лиге чемпионов УЕФА начиная с сезона 2025/26 будет применяться вычет в размере 10 миллионов фунтов стерлингов", - цитирует клуб The Telegraph.

Источник пишет, что в июле 2023 года "Юнайтед" подписал с Adidas контракт на 10 лет, который заменил предыдущий контракт с компанией стоимостью 750 миллионов фунтов. Новый контракт действителен до 2035 года.

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Напомним, в данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Следующий матч у команды Рубена Аморима – выездной с лидером АПЛ "Ливерпулем"