Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три матча подряд не играет. Полузащитник Вулверхэмптона близок к переходу в саудовскую лигу
Может там заиграет
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Вулверхэмптона" близок к переходу в саудовскую лигу.
По информации инсайдера Николы Скиры, "Аль-Шабаб" начал переговоры о подписании контракта с полузащитником "Вулверхэмптона" Марио Леминой. После прихода Витора Перейры, футболист больше не занимает центральное место в планах клуба.
"Аль-Шабаб" предложил 31-летнему полузащитнику контракт до 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В данный момент "Аль-Шабаб" занимает шестое место в Саудовской Профессиональной лиге
В этом сезоне Марио Лемина сыграл за "Вулверхэмптон" в 18-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя ассистами. В последних трёх матчах английского клуба полузащитник был вне заявки.
Контракт Лемины с "Вулверхэмптоном" действителен до 2025 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.
Популярное сейчас
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- +1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
- Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
- Самый дорогой молодой игрок страны. Сборная новых имён в украинском футболе. Полузащитник
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО