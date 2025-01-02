Три матча подряд не играет. Полузащитник Вулверхэмптона близок к переходу в саудовскую лигу

Полузащитник "Вулверхэмптона" близок к переходу в саудовскую лигу.

По информации инсайдера Николы Скиры, "Аль-Шабаб" начал переговоры о подписании контракта с полузащитником "Вулверхэмптона" Марио Леминой. После прихода Витора Перейры, футболист больше не занимает центральное место в планах клуба.

"Аль-Шабаб" предложил 31-летнему полузащитнику контракт до 2027 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В данный момент "Аль-Шабаб" занимает шестое место в Саудовской Профессиональной лиге

В этом сезоне Марио Лемина сыграл за "Вулверхэмптон" в 18-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя ассистами. В последних трёх матчах английского клуба полузащитник был вне заявки.

Контракт Лемины с "Вулверхэмптоном" действителен до 2025 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.