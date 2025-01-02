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Три матча подряд не играет. Полузащитник Вулверхэмптона близок к переходу в саудовскую лигу

Англия

Может там заиграет

Три матча подряд не играет. Полузащитник Вулверхэмптона близок к переходу в саудовскую лигу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Вулверхэмптона" близок к переходу в саудовскую лигу.

По информации инсайдера Николы Скиры, "Аль-Шабаб" начал переговоры о подписании контракта с полузащитником "Вулверхэмптона" Марио Леминой. После прихода Витора Перейры, футболист больше не занимает центральное место в планах клуба.

"Аль-Шабаб" предложил 31-летнему полузащитнику контракт до 2027 года.

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В данный момент "Аль-Шабаб" занимает шестое место в Саудовской Профессиональной лиге

В этом сезоне Марио Лемина сыграл за "Вулверхэмптон" в 18-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя ассистами. В последних трёх матчах английского клуба полузащитник был вне заявки.

Контракт Лемины с "Вулверхэмптоном" действителен до 2025 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.

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Вулверхэмптон Марио Лемина Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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