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Высокая зарплата одного из защитников Челси является препятствием для ухода игрока из клуба
Лондонцы хотят избавиться от этого футболиста в январе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бен Чилвелл сыграл лишь в одном матче этого сезона под руководством Энцо Марески, и тренерский штаб "синих" незаинтересован в его услугах. Хотя было немало слухов об интересе к левому защитнику со стороны европейских клубов, однако ни одного официального предложения лондонцам так и не поступало.
Перспективы "Челси" избавиться от Бена Чилвелла во время январского трансферного окна осложнились из-за заработной платы игрока. Левый защитник зарабатывает около 190 000 фунтов в неделю и 28-летний футболист не согласится на снижение зарплаты лишь для того, чтобы "синим" было легче от него избавиться.
Предполагают, что "Челси", возможно, придется расплатиться с Чилвеллом или субсидировать аренду, чтобы профинансировать уход защитника.
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