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Высокая зарплата одного из защитников Челси является препятствием для ухода игрока из клуба

Англия

Лондонцы хотят избавиться от этого футболиста в январе

Высокая зарплата одного из защитников Челси является препятствием для ухода игрока из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бен Чилвелл сыграл лишь в одном матче этого сезона под руководством Энцо Марески, и тренерский штаб "синих" незаинтересован в его услугах. Хотя было немало слухов об интересе к левому защитнику со стороны европейских клубов, однако ни одного официального предложения лондонцам так и не поступало.

Перспективы "Челси" избавиться от Бена Чилвелла во время январского трансферного окна осложнились из-за заработной платы игрока. Левый защитник зарабатывает около 190 000 фунтов в неделю и 28-летний футболист не согласится на снижение зарплаты лишь для того, чтобы "синим" было легче от него избавиться.

Предполагают, что "Челси", возможно, придется расплатиться с Чилвеллом или субсидировать аренду, чтобы профинансировать уход защитника.

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Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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