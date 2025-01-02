Высокая зарплата одного из защитников Челси является препятствием для ухода игрока из клуба

Бен Чилвелл сыграл лишь в одном матче этого сезона под руководством Энцо Марески, и тренерский штаб "синих" незаинтересован в его услугах. Хотя было немало слухов об интересе к левому защитнику со стороны европейских клубов, однако ни одного официального предложения лондонцам так и не поступало.

Перспективы "Челси" избавиться от Бена Чилвелла во время январского трансферного окна осложнились из-за заработной платы игрока. Левый защитник зарабатывает около 190 000 фунтов в неделю и 28-летний футболист не согласится на снижение зарплаты лишь для того, чтобы "синим" было легче от него избавиться.

Предполагают, что "Челси", возможно, придется расплатиться с Чилвеллом или субсидировать аренду, чтобы профинансировать уход защитника.