Ливерпуль не заинтересован в подписании звёздного игрока Фулхэма, - журналист

"Ливерпуль" не заинтересован в подписании звёздного игрока "Фулхэма".

По словам журналиста Марка Огдена, "Ливерпуль" не проявляет к нему интерес, поскольку он не соответствует возрастному профилю.

Журналист назвал защитника, который больше подойдёт "мерсисайдцам".

"История с Энтони Робинсоном длится уже какое-то время. У него был отличный сезон, возможно, он лучший левый защитник в лиге.

Итак, имя Робинсона довольно часто связывают с "Ливерпулем". Но мне не раз говорили, что "Ливерпуль" не проявляет особого интереса к Робинсону. Это не потому, что они не считают его хорошим игроком.

Дело скорее в том, что ему 27 лет. Он не соответствует их возрастному профилю. "Ливерпуль" не подписывает игроков на длительный срок, которым 27 лет.

Имя, которое мне назвали, — это Милош Керкез из "Борнмута. Он гораздо больше подходит на эту роль, чем Энтони Робинсон", - сказал Огден.