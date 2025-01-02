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Ливерпуль не заинтересован в подписании звёздного игрока Фулхэма, - журналист
Но его постоянно связывают с мерсисайдцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" не заинтересован в подписании звёздного игрока "Фулхэма".
По словам журналиста Марка Огдена, "Ливерпуль" не проявляет к нему интерес, поскольку он не соответствует возрастному профилю.
Журналист назвал защитника, который больше подойдёт "мерсисайдцам".
"История с Энтони Робинсоном длится уже какое-то время. У него был отличный сезон, возможно, он лучший левый защитник в лиге.
Итак, имя Робинсона довольно часто связывают с "Ливерпулем". Но мне не раз говорили, что "Ливерпуль" не проявляет особого интереса к Робинсону. Это не потому, что они не считают его хорошим игроком.
Дело скорее в том, что ему 27 лет. Он не соответствует их возрастному профилю. "Ливерпуль" не подписывает игроков на длительный срок, которым 27 лет.
Имя, которое мне назвали, — это Милош Керкез из "Борнмута. Он гораздо больше подходит на эту роль, чем Энтони Робинсон", - сказал Огден.
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В этом сезоне Энтони Робинсон сыграл в 19-ти матчах за "Фулхэм", в которых отдал 7 голевых передач и получил 4 жёлтые карточки.
TransferMarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.
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