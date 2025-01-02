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Игрок Тоттенхэма хочет вернуться в Ла Лигу

Англия

У него отсутствует игровая практика в Англии

Игрок Тоттенхэма хочет вернуться в Ла Лигу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серхио Регилон находится на распутье. Имея за плечами аренду в мадридском "Атлетико" два сезона назад, левый защитник четко дал понять, что хочет вернуться в родную страну, где он чувствует себя комфортнее как на спортивном, так и на личном уровне.

Как сообщает Fichajes, игрок "Тоттенхэма" склоняется к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу в зимнее трансферное окно. Со своей стороны, "шпоры" не будет препятствовать его уходу. Отсутствие игрока в планах клуба означает, что его уход считается выгодным решением для обеих сторон. Кроме того, команды из середины таблицы Ла Лиги видят в испанце возможность усилить свой левый фланг опытным игроком с опытом выступлений в еврокубках.

Добавим, что в этом сезоне Серхио Регилон провел лишь 2 матча, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Тоттенхэм (Лондон) Ла Лига Серхио Регилон
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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