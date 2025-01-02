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В претендентах три защитника. Английская Премьер-Лига назвала номинантов на игрока декабря
Восемь футболистов – победит только один
Фото: premierleague.com
Английская Премьер-Лига назвала претендентов на игрока декабря.
В списке по 2 игрока "Ливерпуля" и "Ньюкасла", одноклубник Ильи Забарного, футболисты "Челси", "Ноттиингема" и "Фулхэма".
Претенденты на игрока декабря:
- Трент Александер-Арнольд (защитник "Ливерпуля", гол и 3 ассиста)
- Морган Гиббс-Вайт (полузащитинк "Ноттингем Форест", 2 гола и 3 ассиста)
- Дин Хейзен (защитник "Борнмута", 2 гола)
- Александер Исак (нападающий "Ньюкасла", 8 голов и 2 ассиста)
- Джейкоб Мерфи (нападающий "Ньюкасла", 3 гола и 4 ассиста)
- Коул Палмер (полузащитник "Челси", 5 голов и ассист)
- Энтони Робинсон (защитник "Фулхэма", 4 ассиста)
- Мохамед Салах (нападающий "Ливерпуля", 7 голов и 7 ассистов)
Who stood out under the festive lights? ????— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 2, 2025
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Напомним, игроком месяца в ноябре в Английской Премьер-Лиге стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
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Источник:EA Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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