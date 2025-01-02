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В претендентах три защитника. Английская Премьер-Лига назвала номинантов на игрока декабря

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Восемь футболистов – победит только один

В претендентах три защитника. Английская Премьер-Лига назвала номинантов на игрока декабря

Фото: premierleague.com

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Английская Премьер-Лига назвала претендентов на игрока декабря.

В списке по 2 игрока "Ливерпуля" и "Ньюкасла", одноклубник Ильи Забарного, футболисты "Челси", "Ноттиингема" и "Фулхэма".

Претенденты на игрока декабря:

  • Трент Александер-Арнольд (защитник "Ливерпуля", гол и 3 ассиста)
  • Морган Гиббс-Вайт (полузащитинк "Ноттингем Форест", 2 гола и 3 ассиста)
  • Дин Хейзен (защитник "Борнмута", 2 гола)
  • Александер Исак (нападающий "Ньюкасла", 8 голов и 2 ассиста)
  • Джейкоб Мерфи (нападающий "Ньюкасла", 3 гола и 4 ассиста)
  • Коул Палмер (полузащитник "Челси", 5 голов и ассист)
  • Энтони Робинсон (защитник "Фулхэма", 4 ассиста)
  • Мохамед Салах (нападающий "Ливерпуля", 7 голов и 7 ассистов)

Напомним, игроком месяца в ноябре в Английской Премьер-Лиге стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

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Источник:
EA Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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