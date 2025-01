В претендентах три защитника. Английская Премьер-Лига назвала номинантов на игрока декабря

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на игрока декабря.

В списке по 2 игрока "Ливерпуля" и "Ньюкасла", одноклубник Ильи Забарного, футболисты "Челси", "Ноттиингема" и "Фулхэма".

Претенденты на игрока декабря:

Who stood out under the festive lights? ????



Vote now for your December @premierleague Player of the Month: https://t.co/SFcQmzKBSb pic.twitter.com/flroKTvP23