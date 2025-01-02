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Без Марески и Артеты. Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера декабря
Четыре варианта, но какие!
Фото: premierleague.com
Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера декабря.
Тренеры провели по 6 матчей в декабре. АПЛ показала статистику встреч и разницу голов.
Претенденты:
- Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест", 5 побед, 1 поражение, разница голов +4)
- Эдди Хау ("Ньюкасл", 4 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница голов +11)
- Андони Ираола ("Борнмут", 3 победы, 3 ничьи, разница голов +5)
- Арне Слот ("Ливерпуль", 4 победы, 2 ничьи, разница голов +12)
Bossed it in December ????— Premier League (@premierleague) January 2, 2025
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Напомним, тренером ноября признали наставника "Ливерпуля" Арне Слота.
Ранее мы писали, что Английская Премьер-Лига объявила претендентов на игрока месяца.
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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