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Без Марески и Артеты. Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера декабря

Англия

Четыре варианта, но какие!

Без Марески и Артеты. Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера декабря

Фото: premierleague.com

Новина українською

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера декабря.

Тренеры провели по 6 матчей в декабре. АПЛ показала статистику встреч и разницу голов.

Претенденты:

  • Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест", 5 побед, 1 поражение, разница голов +4)
  • Эдди Хау ("Ньюкасл", 4 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница голов +11)
  • Андони Ираола ("Борнмут", 3 победы, 3 ничьи, разница голов +5)
  • Арне Слот ("Ливерпуль", 4 победы, 2 ничьи, разница голов +12)
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Напомним, тренером ноября признали наставника "Ливерпуля" Арне Слота.

Ранее мы писали, что Английская Премьер-Лига объявила претендентов на игрока месяца.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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