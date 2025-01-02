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Конкурент для Забарного? Борнмут близок к трансферу тинейджера из MLS

Англия

Игрок скоро пройдет медобследование в английском клубе

Конкурент для Забарного? Борнмут близок к трансферу тинейджера из MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матаи Акинмбони вызвал интерес со стороны многих европейских клубов после того, как впечатлил их своей игрой в MLS. Этот игрок уже совсем скоро должен переехать на Туманный Альбион.

Как сообщает talkSPORT, "Борнмут" договорился с "Ди Си Юнайтед" о трансфере 18-летнего центрального защитника за 1 млн фунтов стерлингов. Игрок прилетит в Великобританию в ближайшие дни, чтобы пройти медицинское обследование. "Вишни" видят в тинейджере большое будущее и надеются, что он сможет обеспечить надежность в защите во второй половине сезона, поскольку клуб стремится развить свои результаты в лиге.

Добавим, что в прошлом году Матаи Акинмбони провел 13 матчей в MLS и отметился одним ассистом.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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