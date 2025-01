Лишь два футболиста из клубов большой шестёрки. Английская Премьер-Лига назвала номинантов на гол декабря. Видео

Английская Премьер-Лига назвала номинантов на гол декабря.

В претенденты попали два футболиста из клубов большой шестёрки – Амад Диалло ("Манчестер Юнайтед") и Коул Палмер ("Челси").

Претенденты на гол декабря:

Vote now for your Guinness Goal of the Month for December! ????#PLAwards