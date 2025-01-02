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Лишь два футболиста из клубов большой шестёрки. Английская Премьер-Лига назвала номинантов на гол декабря. Видео

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Лишь два футболиста из клубов большой шестёрки. Английская Премьер-Лига назвала номинантов на гол декабря. Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Английская Премьер-Лига назвала номинантов на гол декабря.

В претенденты попали два футболиста из клубов большой шестёрки – Амад Диалло ("Манчестер Юнайтед") и Коул Палмер ("Челси").

Претенденты на гол декабря:

  • Александер Исак ("Ньюкасл", против "Ливерпуля")
  • Тарик Лэмпти ("Брайтон", против "Лестера")
  • Амад Диалло ("Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити")
  • Энес Унаи ("Борнмут", против "Вест Хэма")
  • Коул Палмер ("Челси", проттив "Фулхэма")
  • Матеус Кунья ("Вулверхэмптон", против "Манчестер Юнайтед")
  • Крис Вуд ("Ноттингем Форест", против "Эвертона")
  • Тарик Лэмпти ("Брайтон", против "Астон Виллы").
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Напомним, в прошлом сезоне голом ноября был признан забитый мяч Харри Уилсона ("Фулхэм") против "Брентфорда").

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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