Представитель Чемпионшипа опережает Вулверхэмптон в борьбе за подписание игрока сборной Швейцарии

"Лидс" идет во главе турнирной таблицы Чемпионшипа с большими надеждами вернуться в Премьер-лигу. Хотя "белые" пока довольны своим составом, однако они рассматривают варианты, которые могли бы усилить их команду в будущем.

По информации TEAMtalk, "Лидс" пока опережает "Вулверхэмптон" в гонке за подписанием защитника "Боруссии Менхенгладбах" Нико Эльведи. Первоначальные запросы "белых" по швейцарцу были положительными, хотя пока он не желает покидать Бундеслигу. Как следствие, сделка может быть заморожена до лета, поскольку и центральный защитник, и "Лидс" ждут, в каком дивизионе они будут играть в следующем сезоне. Немецкий клуб может рассмотреть продажу своего игрока, которого оценивает в 10 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в этом сезоне Нико Эльведи провел 9 матчей, где отметился голом и результативной передачей.