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Арсенал надеется, что лидер их команды сможет восстановиться после травмы за два месяца
Однако участие игрока в ближайших матчах за сборную остается под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" надеется, что Букайо Сака сможет вернуться к тренировкам уже в феврале.
Авторитетный журналист Сами Мокбель из издания Daily Mail сообщил о том, что "Арсенал" сохраняет надежду на возвращение Букайо Сака к тренировкам в последние дни февраля, чтобы вингер смог принять участие в матчах своей команды в начале марта. Однако все еще существует вероятность, что после консультаций со специалистами, которые отмечали операцию игрока, его возвращение может быть отложено до апреля.
Если Сака сыграет за "Арсенал" до середины марта, то он имеет шанс принять участие в первых отборочных матчах сборной Англии на ЧМ-2026 против Албании и Латвии, которые запланированы на 21 и 24 марта соответственно.
Отмечается, что 23-летний Сака будет среди первых, кого Томас Тухель захочет вызвать в сборную Англии, если звездный вингер будет в отличной форме. Однако, несомненно, "Арсенал" не захочет отпускать своего футболиста на ранних этапах его возвращения в игру.
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Букайо Сака получил тяжелую травму подколенного сухожилия в матче 17-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:5). Сам игрок сообщил у себя в соцсетях, что ему пришлось перенести операцию.
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