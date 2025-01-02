Арсенал надеется, что лидер их команды сможет восстановиться после травмы за два месяца

Лондонский "Арсенал" надеется, что Букайо Сака сможет вернуться к тренировкам уже в феврале.

Авторитетный журналист Сами Мокбель из издания Daily Mail сообщил о том, что "Арсенал" сохраняет надежду на возвращение Букайо Сака к тренировкам в последние дни февраля, чтобы вингер смог принять участие в матчах своей команды в начале марта. Однако все еще существует вероятность, что после консультаций со специалистами, которые отмечали операцию игрока, его возвращение может быть отложено до апреля.

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Если Сака сыграет за "Арсенал" до середины марта, то он имеет шанс принять участие в первых отборочных матчах сборной Англии на ЧМ-2026 против Албании и Латвии, которые запланированы на 21 и 24 марта соответственно.

Отмечается, что 23-летний Сака будет среди первых, кого Томас Тухель захочет вызвать в сборную Англии, если звездный вингер будет в отличной форме. Однако, несомненно, "Арсенал" не захочет отпускать своего футболиста на ранних этапах его возвращения в игру.

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Букайо Сака получил тяжелую травму подколенного сухожилия в матче 17-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:5). Сам игрок сообщил у себя в соцсетях, что ему пришлось перенести операцию.