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Рууд ван Нистелрой прокомментировал свой первый месяц работы в Лестере

Англия

Наставник лисов поделился своими мыслями

Рууд ван Нистелрой прокомментировал свой первый месяц работы в Лестере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой прокомментировал свой первый месяц работы в клубе.

"Я многому научился за это время. Я присоединился к команде посреди сезона, мы уже провели шесть игр, у нас было много тренировок. Я познакомился со всеми игроками на личном уровне, поэтому я многое узнал нового. Это был очень важный месяц для того, чтобы оценить состав команды".

Напомним, что "лисы" проведут свой следующий матч в АПЛ против "Астон Виллы" в эту субботу, 4-го января. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

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На данный момент подопечные Рууда ван Нистелроя занимают 19-е место в чемпионате Англии с 14 очками. За время своей работы во главе "Лестера" 48-летний нидерландский специалист одержал лишь одну победу в шести играх.

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Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
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Источник:
Leicester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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