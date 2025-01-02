Болельщики "Манчестер Юнайтед" недовольны арбитром на матч против "Ливерпуля".

Когда АПЛ объявила назначения Майкла Оливера на матч против "Ливерпуля", болельщики "Юнайтед" сразу вспомнили решения, не принятые в их пользу, когда рефери состоял в судейской бригаде.

Последний раз был, когда Оливер работал видеоарбитром на матче Премьер-лиги между "Юнайтед" и "Вест Хэмом". Он одобрил спорный пенальти на последних минутах, из-за которого "Манчестер Юнайтед" проиграл со счётом 1:2. На следующий день Эрик тен Хаг был уволен.

Фанаты вспомнили решение Оливера удалить Диого Далота за две жёлтые карточки в конце нулевого матча Премьер-лиги на "Энфилде" в прошлом сезоне.

Впоследствии он судил лишь один матч "Манчестер Юнайтед".

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По словам источника, седьмой раз Оливер рассудит матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", при этом "Ливерпуль" выиграл только один из предыдущих шести матчей.

Напомним, матч состоится 5 января в 18:30 по киевскому времени