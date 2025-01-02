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Новичок Арсенала рассказал о своём праздновании гола

Англия

Полузащитник Арсенала рассказал детали

Новичок Арсенала рассказал о своём праздновании гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино рассказал о своём праздновании гола.

По словам футболиста, его празднование гола на самом деле является данью уважения отцу.

"Да, я уже давно так делаю. Мой отец тоже был футболистом, и он тоже так праздновал голы в честь моей бабушки. Я делаю это в память о нём, в знак уважения к моему отцу, в знак того, как сильно я его люблю и уважаю. И да, теперь я так праздную голы".

После забитого гола испанец бежит к угловому флажку и оббегает его. Это необычное празднование, но оно стало его визитной карточкой.

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В этом сезоне Микель Мерино сыграл в 19-ти матчах за "Арсенал" во всех турнирах и забил 2 гола.

Напомним, что испанский полузащитник перешёл в "Арсенал" из "Реал Сосьедада" в конце августа 2024 года. Трансфер обошёлся лондонскому клубу в 32 млн евро.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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