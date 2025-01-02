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Экс-нападающий Арсенала раскритиковал ключевого игрока канониров за отсутствие концентрации

Англия

Дело в ошибке футболиста во время последнего матча команды в АПЛ

Экс-нападающий Арсенала раскритиковал ключевого игрока канониров за отсутствие концентрации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший легендарный нападающий лондонского "Арсенала" Иан Райт раскритиковал ключевого игрока команды Микеля Артеты за отсутствие концентрации в матче 19-го тура АПЛ против "Брентфорда" (1:3). Досталось голкиперу команды.

"В эпизоде, когда он едва не стал виновным в пропущенном голе, было заметно, что Давиду Райе не хватает концентрации. Он прекрасно справился с тем, чтобы спасти команду, но к этому спасению привела его же собственная ошибка. Думаю, вы могли заметить его отчаяние. Это было очень близко, это могло стать катастрофой для команды Микеля Артеты, учитывая то, как его "Арсенал" доминировал в этой игре".

Добавим, что на 28-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу соперника, Давид Райя совершил важнейший сейв, после которого, буквально через минуту, "Арсеналу" удалось восстановить паритет в поединке.

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В текущем сезоне Давид Райя провел 7 сухих матчей в 19-ти матчах за "Арсенал" в чемпионате Англии. Сейчас он является вторым лучшим голкипером по этому показателю вместе с Джорданом Пикфордом из "Эвертона".

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Арсенал (Лондон) Иан Райт Давид Райя
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Источник:
football.london
Опубликовал: Андрей Журба
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