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Экс-футболист Ливерпуля и Реала рассказал, кого считает лучшим нападающим Премьер-Лиги
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Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Ливерпуля" и "Реала" рассказал, кого считает лучшим нападающим Премьер-Лиги
Майкл Оуэн назвал нападающего "Ньюкасла" Александера Исака лучшим нападающим Премьер-Лиги.
"На данный момент он лучший нападающий Премьер-лиги. Он мирового класса во всех отношениях. Он источает класс. Он действительно хорош, и "Ньюкасл" сделал хорошее дело, пригласив его и развивая.
Он не будет выставлен на продажу, но в то же время он будет одним из самых желанных игроков. Он может выступать за любую команду Премьер-лиги ", - сказал Оуэн об Исаке, который уже был связан с "Арсеналом".
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В этом сезоне Исак в 20-ти матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действителен до июня 2028 года.
TransferMarkt оценивает футболиста в 75 млн евро.
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