Аморим: Манчестер Юнайтед имеет отличные перспективы в 2025 году

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что перед клубом стоит много задач, но в то же время специалист оптимистично настроен относительно будущего.

"Я знаю, что нас ждет много работы, но я в восторге от перспектив команды и того, куда мы можем прийти в 2025 году.

Понимаю, что футболисты имеют определенные трудности, ведь два года они играли по одной схеме, а теперь от них требуют другого", - рассказал Аморим.