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Аморим: Манчестер Юнайтед имеет отличные перспективы в 2025 году
Специалист рассказал, что МЮ имеет огромный потенциал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что перед клубом стоит много задач, но в то же время специалист оптимистично настроен относительно будущего.
"Я знаю, что нас ждет много работы, но я в восторге от перспектив команды и того, куда мы можем прийти в 2025 году.
Понимаю, что футболисты имеют определенные трудности, ведь два года они играли по одной схеме, а теперь от них требуют другого", - рассказал Аморим.
Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 22 очка по итогам 19-ти матчей.
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