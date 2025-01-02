Английский клуб, который играет в Лиге Чемпионов, хочет приобрести нападающего немецкого гранда.

По информации Daily Mail, "Астон Вилла" ведёт переговоры с "Боруссией Дортмунд" о переходе нападающего Дониэлла Малена.

Первое предложение английского клуба составило 15 млн фунтов + бонусы. "Боруссия" отклонила его, поскольку хочет за игрока 25 млн фунтов.

Источник пишет, что Мален придаст "Астон Вилле" дополнительный темп, а также глубину и качество для Эмери на атакующих позициях. Также у футболиста "Боруссии" хорошие отношения с левым защитником английского клуба Яном Маасеном – они играют в одной сборной и вместе играли за дортмундский клуб.

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В этом сезоне Дониэлл Мален сыграл в 20-ти матчах за "Боруссию" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.

TransferMarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.