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Три лондонских клуба проявляют интерес к перспективному нападающему Брайтона

Англия

Футболист может уйти в аренду

Три лондонских клуба проявляют интерес к перспективному нападающему Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Три лондонских клуба проявляют интерес к 20-летнему нападающему "Брайтона".

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство "чаек" размышляет над тем, чтобы отдать Эвана Фергюсона в аренду во время январского зимнего трансферного окна. Несколько команд уже проявили заинтересованность в его подписании, однако последнее слово за "Брайтоном".

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Указывается, что "Арсенал", "Фулхэм" и "Вест Хэм" находятся среди потенциальных кандидатов на его переход в ближайшее время. Несмотря на то, что "канониры" не готовы тратить значительные средства этой зимой, они будут готовы к тому, чтобы воспользоваться такой возможностью, продолжая следить за другими игроками.

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В текущем сезоне Эван Фергюсон принял участие в 14 матчах за "Брайтон" во всех турнирах, отметившись лишь одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эван Фергюсон
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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