Три лондонских клуба проявляют интерес к перспективному нападающему Брайтона

Три лондонских клуба проявляют интерес к 20-летнему нападающему "Брайтона".

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство "чаек" размышляет над тем, чтобы отдать Эвана Фергюсона в аренду во время январского зимнего трансферного окна. Несколько команд уже проявили заинтересованность в его подписании, однако последнее слово за "Брайтоном".

Читайте также Манчестер Сити попытается подписать нового нападающего зимой

Указывается, что "Арсенал", "Фулхэм" и "Вест Хэм" находятся среди потенциальных кандидатов на его переход в ближайшее время. Несмотря на то, что "канониры" не готовы тратить значительные средства этой зимой, они будут готовы к тому, чтобы воспользоваться такой возможностью, продолжая следить за другими игроками.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Эван Фергюсон принял участие в 14 матчах за "Брайтон" во всех турнирах, отметившись лишь одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.