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Тренер Вест Хэма рассказал о травме ключевого футболиста

Англия

С нетерпением ждут скорейшей поправки

Тренер Вест Хэма рассказал о травме ключевого футболиста

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Вест Хэма" рассказал о травме ключевого футболиста

По словам Хулена Лопетеги, Джаррод Боуни 30 минут играл с травмой и его восстановление будет продолжительным.

"Посмотрим, но, к сожалению для нас, это не займёт несколько дней. Он смог отыграть 30 минут с травмой, но теперь ему нужно отдохнуть и восстановиться. Посмотрим, но для нас это плохая новость

Мы уверены, что Джаррод постарается сократить время восстановления из-за своего характера. Но это правда, что он не сможет участвовать в следующих матчах", - сказал Лопетеги.

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Журналисты спросили Лопетеги о сроках возвращения, на что тренер ответил, что нет конкретной даты. Нужно смотреть на процесс восстановления.

"Посмотрим. Я предпочитаю не говорить о каком-то одном числе, потому что мы должны посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие недели.

Мы с нетерпением ждём скорейшего выздоровления Джаррода, но в то же время верим в игроков нашей команды и собираемся воспользоваться этой возможностью".

Напомним, что в матче против "Ливерпуля" (0:5), Боуэн покинул поле на 60-й минуте.

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В этом сезоне Джаррод Боуэн сыграл в 21-м матче за "Вест Хэм", в котором забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Хулен Лопетеги Джаррод Боуэн
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Владислав Прийменко
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