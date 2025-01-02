Манчестер Юнайтед стремится продолжить сотрудничество со своим защитником, но не хочет платить игроку высокую зарплату

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении контракта со своим центральным защитником Харри Магуайром, но между сторонами винили некоторые разногласия.

Как сообщает издание The Telegraph, "МЮ" имеет опцию продления договора с Магуайром еще на год, но клуб колеблется воспользоваться ею из-за высокой зарплаты футболиста, которая составляет около 190 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Руководство "красных дьяволов" стремится снизить расходы на зарплаты и не готово платить такие деньги защитнику.

Добавим, что Харри контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2025 года.