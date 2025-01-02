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Манчестер Юнайтед стремится продолжить сотрудничество со своим защитником, но не хочет платить игроку высокую зарплату
Будущее Магуайра остается неопределенным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении контракта со своим центральным защитником Харри Магуайром, но между сторонами винили некоторые разногласия.
Как сообщает издание The Telegraph, "МЮ" имеет опцию продления договора с Магуайром еще на год, но клуб колеблется воспользоваться ею из-за высокой зарплаты футболиста, которая составляет около 190 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Руководство "красных дьяволов" стремится снизить расходы на зарплаты и не готово платить такие деньги защитнику.
Добавим, что Харри контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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