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Манчестер Юнайтед стремится продолжить сотрудничество со своим защитником, но не хочет платить игроку высокую зарплату

Англия
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Будущее Магуайра остается неопределенным

Манчестер Юнайтед стремится продолжить сотрудничество со своим защитником, но не хочет платить игроку высокую зарплату

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении контракта со своим центральным защитником Харри Магуайром, но между сторонами винили некоторые разногласия.

Как сообщает издание The Telegraph, "МЮ" имеет опцию продления договора с Магуайром еще на год, но клуб колеблется воспользоваться ею из-за высокой зарплаты футболиста, которая составляет около 190 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Руководство "красных дьяволов" стремится снизить расходы на зарплаты и не готово платить такие деньги защитнику.

Добавим, что Харри контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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